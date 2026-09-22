Поиск

Первые дозы российской вакцины от ВПЧ поступят в медучреждения в конце сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Отечественная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс" производства компании "Нанолек" выпущена в гражданский оборот; первая партия препарата, объем которой составил 30 тыс. доз, поступит в медицинские учреждения в конце сентября, сообщил генеральный директор "Нанолек" Евгений Баринов.

"Стартовая серия из 30 тысяч доз уже выпущена в оборот, до конца года будет произведено 600 тысяч доз", - сказал Баринов на пресс-конференции во вторник, добавив, что первая партия препарата поступит в медицинские учреждения в конце сентября.

В РоссииМинздрав РФ одобрил применение первой российской вакцины против ВПЧ у детей с 9 летЧитать подробнее

По его словам, начало поставок первой отечественной вакцины против ВПЧ, произведенной по полному циклу, открывает новый этап в обеспечении лекарственной безопасности и расширении доступности вакцинации внутри страны.

"До этого момента российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Появление собственного производства позволяет переломить эту тенденцию и гарантировать надежную защиту населения от опасных типов вируса", - отметил генеральный директор компании.

В октябре 2025 года в пресс-службе Минпромторга сообщили, что биофармацевтическая компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности (ФРП) открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против ВПЧ по полному циклу.

"Цегардекс" - первая российская четырехвалентная вакцина для профилактики ВПЧ. Она защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18. Препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - группа распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки (РШМ). В большинстве случаев этот вид рака вызван вирусом.

Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России РШМ занимает второе место по распространенности среди всех онкологических заболеваний у женщин 15-44 лет и первое место среди причин смертности от онкологии у женщин в возрастной группе до 44 лет. Более чем у 30% пациенток болезнь выявляется на III-IV стадиях, летальность в первый год после установления диагноза достигает 11,7%. Массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье женщин и повысить рождаемость.

Нанолек Цегардекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

Число жертв пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке увеличилось до четырех

Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

 Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

 Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке

Пожар тушат в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

 Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

Беременная женщина пострадала в перевернувшейся в Екатеринбурге машине скорой

Жительница Забайкалья осуждена на 17 лет за жестокое убийство годовалой дочери
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов