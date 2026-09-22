Первые дозы российской вакцины от ВПЧ поступят в медучреждения в конце сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Отечественная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс" производства компании "Нанолек" выпущена в гражданский оборот; первая партия препарата, объем которой составил 30 тыс. доз, поступит в медицинские учреждения в конце сентября, сообщил генеральный директор "Нанолек" Евгений Баринов.

"Стартовая серия из 30 тысяч доз уже выпущена в оборот, до конца года будет произведено 600 тысяч доз", - сказал Баринов на пресс-конференции во вторник, добавив, что первая партия препарата поступит в медицинские учреждения в конце сентября.

По его словам, начало поставок первой отечественной вакцины против ВПЧ, произведенной по полному циклу, открывает новый этап в обеспечении лекарственной безопасности и расширении доступности вакцинации внутри страны.

"До этого момента российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Появление собственного производства позволяет переломить эту тенденцию и гарантировать надежную защиту населения от опасных типов вируса", - отметил генеральный директор компании.

В октябре 2025 года в пресс-службе Минпромторга сообщили, что биофармацевтическая компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности (ФРП) открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против ВПЧ по полному циклу.

"Цегардекс" - первая российская четырехвалентная вакцина для профилактики ВПЧ. Она защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18. Препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет.