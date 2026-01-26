Минздрав РФ одобрил применение первой российской вакцины против ВПЧ у детей с 9 лет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минздрав России одобрил применение первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) у детей от девяти лет, сообщается в инструкции по ее применению в Государственном реестре лекарственных средств.

В инструкции отмечается, что вакцинация препаратом применяется у взрослых и детей в возрасте от девяти лет для защиты от заболеваний, вызываемых ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18. При этом, как уточняется, вакцина не предназначена детям до 9 лет, поскольку эффективность и безопасность ее применения в данной возрастной группе не установлены.

Вакцина вызывает выработку типоспецифических антител у женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45, а также у детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет, говорится в инструкции.

Компания "Нанолек" зарегистрировала первую российскую вакцину для профилактики ВПЧ в марте 2025 года.