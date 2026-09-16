ФАС предложила запретить энергетикам управлять объектами майнинга

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала нормативные документы для запрета субъектам электроэнергетики на управление объектами майнинговой инфраструктуры, сообщил на конференции "Совета производителей энергии" замглавы службы Геннадий Магазинов.

"В ближайшее время планируем на общественное обсуждение вынести законопроект, который будет распространяться на всех субъектов электроэнергетики, в том числе производителей, запрещающий, в том числе осуществление субъектами энергетики функции оператора майнинговой инфраструктуры", - сказал он.

По словам Магазинова, служба в этом видит риски для надежности в энергетике.

Сейчас действует ряд территориальных ограничений для майнинга, обусловленный дефицитами энергомощностей. Так, запрет на майнинговую деятельность для всех работает в Москве и области, в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично - в Иркутской области.