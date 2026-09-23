В Кремле напомнили, что Зеленский для встречи с Путиным может приехать в Москву

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о том, что позиция Москвы относительно возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским не претерпела изменений.

"Наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности будут ему предоставлены", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона обсуждать возможную встречу на высшем уровне с Украиной.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Зеленский прекрасно знает, "какие решения нужно принять", чтобы такая встреча состоялась.

Он также добавил, что проводить такую встречу в верхах "до того, как будет проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, это будет пустая трата времени".