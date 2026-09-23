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В РФ проведут дополнительную проверку достоверности деклараций на агрохимию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства проанализируют достоверность деклараций о соответствии продукции, оформленных в РФ на пестициды и агрохимикаты. Как сообщила пресс-служба правительства, такое поручение было дано госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, заседание которой состоялось в среду под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

По итогам заседания поручено провести проверку "в целях выявления признаков недостоверного декларирования и принять меры реагирования в рамках компетенции контрольного органа".

Госкомиссия также поручила "проработать вопрос определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля в области технического регулирования в отношении пестицидов".

Одной из мер контроля должна стать маркировка через систему "Честный знак". С 1 сентября 2026 года в России была введена обязательная маркировка отдельных видов удобрений в потребительской упаковке. По итогам заседания госкомиссии решено проработать вопрос запуска экспериментов по маркировке средствами идентификации пестицидов и расширенного перечня удобрений.

В сообщении правительства со ссылкой на Мантурова отмечается, что в 2025 году выпуск наиболее востребованных видов этой продукции в России увеличился на 11%.

"При этом, на рынке остаётся продукция с отклонениями по содержанию активных веществ либо без надлежащей регистрации. Её доля составляет около 12%, и это серьезная проблема. Даже незначительные изменения свойств пестицидов могут в разы увеличить их токсическое воздействие. По указанному вопросу уже принят ряд мер. В текущем году внесены изменения в отраслевой Федеральный закон, которые запрещают обращение этой продукции", - говорится в пресс-релизе.

Денис Мантуров
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