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ВСУ атаковали ферму "Мираторга" в Брянской области, три человека ранены

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Подрыв автомобиля произошел на территории фермы крупного рогатого скота агрохолдинга "Мираторг" в Брянской области, речь идет об атаке ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

"Враг атакует мирных жителей во время проведения сельхозработ. Три человека получили ранения в результате подрыва автомобиля на территории фермы КРС компании "Мираторг" в Выгоничском районе. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах.

Он добавил, что во время взрыва также пострадали сельскохозяйственные животные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область Мираторг
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