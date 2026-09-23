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Путин заявил, что противнику не удалось сорвать выборы в РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Противники России пытались сорвать прошедшие в стране выборы, о чем свидетельствуют попытки прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, однако запугать россиян не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

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Президент назвал рекордным число проголосовавших на выборах и поблагодарил граждан России за активное участие в этой избирательной кампании.

"Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны", - сказал президент.

Путин также заявил о необходимости сделать все для того, чтобы оправдать доверие россиян, которое они оказали руководству страны, по всем важнейшим направлениям укрепления России.

"Нужно сделать всё для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали и правительству РФ, и всему российскому руководству, по всем важнейшим направлениям укрепления России", - сказал он.

Путин заявил, что от правительства много зависит по тем направлениям, которые лежат в сфере его ответственности. "Ясно, что без эффективной денежно-кредитной экономической политики невозможно и укрепление обороноспособности государства. До сих пор мы в плановом порядке добивались всех целей, в том числе и задач решения социальных вопросов и обязательств перед гражданами страны", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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