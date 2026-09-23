ЦБ может расширить перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкоматах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в 2027 году может рассмотреть вопрос увеличения списка признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, если статистика будет показывать рост хищений, по признакам мошеннических переводов изменений не планируется, заявил журналистам глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

ЦБ в августе 2025 года определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, которые банки обязаны применять с 1 сентября. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате - до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка.

"Мы пока смотрим, как отрабатывают банки эти признаки, потому что признаки были введены, банки выработали определённые механизмы. Если будет, скажем так, изменение картины фрода (хищений - ИФ) по банкоматам, может быть целесообразно даже зайти на изменение признаков, которые в настоящее время есть. Но эту точно тему мы будем прорабатывать с банками, и точно не в этом году", - сказал Уваров.

"В отношении признаков, которые установлены по банкоматам, преждевременно делать какие-то выводы. С точки зрения, как бы, если зайти на пересмотр с точки зрения усиления мер, если статистика будет расти, то нам придется пересматривать. Возможно, в сторону усиления", - добавил он.

По его словам, перечень признаков мошеннических переводов пока менять не планируется. "Я думаю, что в настоящее время есть некий баланс между сформулированными признаками. Банки научились их применять, поэтому смотрим за изменением статистики", - сказал глава департамента информационной безопасности ЦБ.

Перечень признаков мошеннических переводов в январе был расширен регулятором с 6 до 12 признаков. Среди них: наличие реквизитов получателя денег в базе данных мошенников ЦБ; перевод с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и сведения о нем попали в базу данных Банка России; информация о получателе денег есть в собственной базе данных банка о подозрительных переводах; нетипичная для клиента операция - например, по сумме, периодичности или времени ее совершения; в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.