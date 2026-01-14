Поиск

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Банк России с 2027 года введет новую форму отчетности банков - об операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиента (мошеннических) с использованием банкоматов, говорится в проекте указания на сайте регулятора.

Как сказано в проекте, для составления отчетности под операциями без согласия понимаются в том числе операции с согласия клиента-физлица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Отчетность будут составлять ежеквартально кредитные организации (КО), в том числе расчетные небанковские КО (РНКО) и платежные небанковские КО, предоставляющие своим клиентам электронные средства платежа (банковские карты, электронные кошельки).

Кредитные организации будут отражать информацию о количестве и объеме операций, когда банк не ограничил выдачу наличных в связи с отсутствием признаков мошенничества и получил уведомления от клиентов-физлиц о выдаче наличных через банкомат без их согласия.

Отчет будет также содержать сведения о попытках совершения операций, имеющим признаки мошенничества, по которым банком было отказано по выдаче наличных через банкомат физлицам.

Банки при выявлении одного из признаков мошенничества при снятии наличных в банкоматах должны уведомить клиента и на 48 часов дня ограничить снятие денег до 50 тысяч рублей в день. В новой отчетности кредитные организации будут указывать количество и объем операций клиентов, к которым применялось данное ограничение и от них были получены уведомления о снятии наличных без их согласия, а также количество и объем операций клиентов, подпавших под ограничение, но не уведомлявших о снятии наличных без их согласия.

Отдельный раздел в отчетности будет содержать данные об ограничении выдачи наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц в отношении клиентов-физлиц, информация о которых содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.

Предложения и замечания по проекту указания Банка России "О внесении изменений в указание Банка России от 10 апреля 2023 года №6406-У" принимаются до 26 января включительно.

