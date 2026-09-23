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Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на сев озимых под урожай-2027

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение осеннего сева под урожай 2027 года. Проект постановления правительства, предусматривающего соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, размещен на сайте regulation.gov.ru.

Речь идет о севе таких озимых культур, как пшеница, рожь, ячмень, тритикале.

Предполагается, что погектарные субсидии будут предоставляться сельхозпроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) в 2026 и 2027 годах в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза.

Средства предоставляются на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также на повышение плодородия и качества почв по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой озимыми зерновыми культурами под урожай 2027 года.

"В 2026 финансовом году средства предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, понесенных получателями средств в текущем финансовом году, в 2027 году средства предоставляются на возмещение части затрат, понесенных получателями средств в предшествующем финансовом году", - говорится в проекте.

Минсельхоз также установил ряд условий, при выполнении которых будут предоставляться субсидии. В частности, их получатели должны использовать отечественные семена сельхозрастений, показатели сортовых и посевных (посадочных) качеств которых соответствуют требованиям, установленным Минсельхозом в соответствии с законом "О семеноводстве".

На фоне ограничения экспорта российского зерна и снижения цен на него Минсельхоз разрабатывает дополнительные меры господдержки аграриев во избежание осложнения их финансового состояния.

Минсельхоз
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