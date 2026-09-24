В Якутии возникшее сильное задымление объяснили плановыми палами травы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Якутске и ряде районов Якутии возникло сильное задымление, его вызвало проведение плановых профилактических выжиганий сухой травы, сообщило Минэкологии республики.

Траву выжигают в Амгинском, Верхневилюйском, Среднеколымском, Намском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Пно плану "Якутлесресурса", огнем будет обработано более 6 тыс. гектаров.

"Профилактические выжигания являются важной частью комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности. Они проводятся ежегодно в осенний период после завершения пожароопасного сезона. Главная цель таких мероприятий - создание минерализованных полос и удаление горючих материалов (сухой травы, валежника) до наступления зимы и следующего весеннего сезона", - отмечают в министерстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. В 2026 году с 10 июля по 14 сентября в республике был введен режим ЧС регионального характера из-за сложной лесопожарной обстановки.