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Лесные пожары на площади более 161 тыс. га тушат в Якутии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Десять пожаров тушат в пятницу в лесах Якутии, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Лес горит на общей площади 161 187 гектаров в Верхневилюйском, Кобяйском, Нюрбинском, Хангаласском и Мирнинском районах. В тушении задействованы 611 человек и 41 единица техники", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано два лесных пожара на территории Оленекского района и Якутска. 28 августа сохраняется задымленность в Якутске. По данным космического мониторинга, воздушные массы несут дым от лесных пожаров с территорий Красноярского края.

Всего в регионе действуют 68 лесных пожаров в Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Нюрбинском, Хангаласском и Оленекском районах.

В Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Якутия лесные пожары
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