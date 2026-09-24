В Кремле напомнили о готовности к миру, но не перемирию с Украиной

Об отказе Зеленского посетить Москву в Кремле не слышали

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия открыта к мирному процессу урегулирования ситуации на Украине, но считает, что нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается прекращения огня, мы еще раз повторяем: мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что именно нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию. Это наша позиция не претерпела никаких изменений", - сказал он, комментируя слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев согласен на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и призвал Россию сделать то же самое.

Также Пескова попросили прокомментировать ответ президента Украины Владимира Зеленского на вопрос о возможности его визита в Москву. Пресс-секретарь ответил, что не слышал о том, чтобы Зеленский отказался от визита в Москву, отметив, что тот "делает много сейчас заявлений на "полях" Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке".