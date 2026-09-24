Лавров передал Вучичу пожелания успехов от президента РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем передал ему теплые пожелания от российского лидера Владимира Путина.

"Уважаемый господин президент, очень рад нашей встрече. Передаю самые теплые пожелания от президента Путина, успехов в вашей непростой работе", - сказал Лавров в начале встречи на "полях" 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Вучич со своей стороны попросил Лаврова передать большой привет Путину и заявил о необходимости увеличивать двустороннее сотрудничество во всех областях.

"Передайте большой привет президенту Путину и спасибо за вашу дружбу. Надеюсь, что мы поговорим о двусторонних отношениях наших стран. Нам надо увеличивать сотрудничество во всех областях", - сказал Вучич в начале встречи.