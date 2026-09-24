Поиск

Лавров передал Вучичу пожелания успехов от президента РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем передал ему теплые пожелания от российского лидера Владимира Путина.

"Уважаемый господин президент, очень рад нашей встрече. Передаю самые теплые пожелания от президента Путина, успехов в вашей непростой работе", - сказал Лавров в начале встречи на "полях" 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Вучич со своей стороны попросил Лаврова передать большой привет Путину и заявил о необходимости увеличивать двустороннее сотрудничество во всех областях.

"Передайте большой привет президенту Путину и спасибо за вашу дружбу. Надеюсь, что мы поговорим о двусторонних отношениях наших стран. Нам надо увеличивать сотрудничество во всех областях", - сказал Вучич в начале встречи.

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 гг.

Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

 Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

Минэкономразвития повысило план индексации цен на газ в 2027 г. с 9,1 % до 10,4%

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Экс-мэр Новосибирска Локоть проходит в Госдуму по списку КПРФ

Медведев анонсировал учреждение в Госдуме двух новых комитетов

Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета Думы по международным делам

 Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета Думы по международным делам

Дмитрий Кобылкин предложен на должность главы фракции "Единой России" в Госдуме

Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва

 Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов