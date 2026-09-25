Памфилова сообщила о признании недействительными на выборах 36 850 бюллетеней

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Почти 37 тыс. бюллетеней на прошедших выборах были признаны недействительными на 20 участках в 12 регионах РФ или 1,36% от общего из числа, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается признания недействительным бюллетеней, на текущий момент в 12 регионах - Бурятии, Марий Эл, Саха (Якутия), Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской, Самарской областях и Москве - на 20 избирательных участках недействительными признаны 36 850 бюллетеней", - сказала Памфилова в пятницу на заседании ЦИК по итогам прошедших выборов.

Она отметила, что решения о признании недействительными были приняты самими избиркомами.

Речь идёт, в частности, о следующих нарушениях: нарушения порядка голосования вне помещения - в Бурятии, Якутии, Кировской области, выдаче бюллетеней по одному избирательному округу избирателям другого округа - в Самарской области, нарушение опломбирования или повреждения печатей и пломб переносного ящика, нарушение целостности сейф-пакетов.

Выборы в РФ прошли с 18 по 20 сентября.