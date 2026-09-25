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Аксаков останется главой комитета Госдумы по финансовому рынку

Аксаков останется главой комитета Госдумы по финансовому рынку
Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Анатолий Аксаков будет возглавлять комитет по финансовому рынку в Госдуме девятого созыва, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Аксаков как был, так и останется возглавлять комитет по финансовому рынку в новом составе Госдумы", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По его словам, официально планируется выдвинуть кандидатуру Аксакова на пост председателя комитета в понедельник на заседании президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия".

Кроме того, в понедельник также на этом заседании будет выдвинут на пост председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. "В ходе переговоров по так называемому пакетному соглашению о распределении должностей председателей комитетов Госдумы принято решение, что Гартунг останется руководить комитетом по защите конкуренции", - сказал собеседник агентства.

Аксаков избирался депутатом Государственной думы РФ шести созывов с 3-го по 8-ой. В частности, с апреля 2015 по октябрь 2016 года возглавлял комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. В 2016 году стал председателем комитета по финансовому рынку.

Валерий Гартунг избирался депутатом Государственной думы со 2-го по 8-ой созывы. В разные годы он входил в состав комитета по бюджету и налогам, занимал должности первого заместителя председателя комитета по промышленности (6-ой созыв), а также первого заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (7-ой созыв). Также состоял в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики. В 2021 году возглавил комитет по защите конкуренции.

Госдума Анатолий Аксаков
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