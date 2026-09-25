Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%

Фото: Максим Малиновский/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Явка на прошедших выборах в Госдуму 9-го созыва и совмещённых с ними выборах различных уровней составила 59,8%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, почти 60%, в если говорить точно - 60 448 094 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании", - сказал Памфилова в пятницу на заседании ЦИК РФ по итогам прошедших с 18 по 20 сентября выборов.

"То есть несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате санкций, угроз терактов, налетов БПЛА. Несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности со своей стороны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо", - сказала Памфилова.