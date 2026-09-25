ЦИК РФ утвердил результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент "Интерфакса".

Так, на заседании в пятницу члены ЦИК РФ подписали протоколы об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному избирательному округу и об утверждении общих результатов выборов депутатов Госдумы.

Выборы проходили в РФ с 18 по 20 сентября. Прошло более 2 200 избирательных кампаний разного уровня по замещению 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Проводились выборы высших должностных лиц в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы). Помимо этого, избиратели голосовали за депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.