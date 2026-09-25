Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать предложение США организовать трехстороннюю встречу России, Украины и США на техническом уровне в ОАЭ.

"Действительно такое обсуждение имело место (во время последнего телефонного разговора президентов РФ и США). Говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться. Это было во время последнего телефонного разговора Путина и Трампа. Пока больше конкретики я вам какой-то представить не могу", - сказал Песков журналистам в пятницу.