Новая Дума соберется на первое заседание 30 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы девятого созыва 30 сентября.

"Созвать первое заседание Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 30 сентября 2026 г. в 10 часов", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили в РФ с 18 по 20 сентября.

В пятницу ЦИК утвердил их результаты. Согласно данным, озвученным главой ЦИК Эллой Памфиловой, по итогам выборов "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17 мандатов. Один мандат получила партия "Родина", четыре мандата - у самовыдвиженцев. Она также сообщила, что впервые в Госдуму избраны 46 участников СВО, то есть свыше 10% от общего количества мандатов.

О том, что первое пленарное заседание Госдумы нового созыва может состояться 30 сентября, ранее сообщали "Интерфаксу" несколько источников в парламенте.

В соответствии со статьей 99 Конституции РФ Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать ее заседание ранее этого срока. В этом случае согласно регламенту парламента на следующий день после принятия указанного решения распоряжением председателя Госдумы предыдущего созыва формируется временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Думы нового созыва.

Временная депутатская рабочая группа формируется из числа избранных на новый срок депутатов. Эта группа утверждает схему размещения депутатов Госдумы в зале заседаний, формирует проект порядка работы первого заседания Думы нового созыва и решает иные вопросы организации первого заседания Думы нового созыва.

Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат.

На первом заседании Госдума открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов избирает: счетную комиссию, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы, временный секретариат Госдумы.

На первом заседании Думы депутаты также проводят выборы председателя Госдумы и его заместителей. На нем же будут зарегистрированы новые составы фракций, утверждены комитеты и комиссии.