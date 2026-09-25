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В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 12

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Ульяновске в результате атаки БПЛА пострадали 12 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он уточнил, что трое пострадавших госпитализированы, остальные будут лечиться амбулаторно. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

По данным губернатора, повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов, в основном это выбитые стека.

"В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение. Поставил задачу экспертам оценить целостность конструкций этого дома", - сообщил Русских и отметил, что ремонт можно будет начать после того, как на местах отработают саперные группы.

Пункт временного размещения развернут во втором корпусе гимназии №21 (улица Розы Люксембург, 48), там организовано горячее питание, работают психологи и чиновники принимают от пострадавших заявления на оказание адресной материальной помощи. Русских отметил, что поручил развернуть еще несколько ПВР.

Ранее губернатор информировал о повреждении объектов гражданской и промышленной инфраструктуры в городе. По его словам, целью атак было некое промышленное предприятие.

Алексей Русских Ульяновск Ульяновская область
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