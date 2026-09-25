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"Единая Россия" получает 349 мандатов в Думе

"Единая Россия" получает 349 мандатов в Думе
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17 мандатов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Единая Россия" получила 349 мандатов - 140 по федеральному округу и 209 - по одномандатным округам, КПРФ - 32 мандата по федеральному округу и пять - по одномандатным округам, ЛДПР - 21 мандат по федеральному округу и два - по одномандатным округам, партия "Новые люди" - 19 мандатов, все по федеральному округу. "Справедливая Россия" получила 13 мандатов по федеральному округу и четыре - по одномандатным округам, один мандат получила партия "Родина", четыре мандата - у самовыдвиженцев", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК РФ.

Она также сообщила, что впервые в Госдуму избраны 46 участников СВО, то есть свыше 10% от общего количества мандатов.

Единая Россия Элла Памфилова ЦИК РФ Госдума
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