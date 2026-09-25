Поиск

"Интерфакс" презентовал сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности B2B продаж

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила новый цифровой сервис СМАРТ Х, предназначенный для поиска партнеров и управления процессом B2B продаж.

Презентация состоялась в рамках экспертного выступления директора управления аналитических решений Группы "Интерфакс" Сергея Федосова на конференции MARKETING DATA ANALYTICS 2026 в Москве.

Спикер представил подход к B2B-продажам, основанный на постоянном мониторинге изменений, происходящих с компаниями, а также рассказал о возможностях нового продукта.

СМАРТ Х позволяет в рамках одной системы осуществлять поиск новых клиентов и анализировать данные о выбранных компаниях на основе разнообразных сигналов рынка: динамики финансовых показателей, тендерной активности, кадровых изменений, внешнеэкономической деятельности, изменений на сайтах, получении сертификатов, лицензий и многих других признаков деловой активности. Сервис дает возможность находить компании с признаками роста, спроса, трансформации или выхода в новые рыночные сегменты.

"Мы предлагаем решение, которое объединяет в одном контуре поиск компаний, работу служб продаж и аналитику об эффективности их деятельности", - отметил Федосов. "СМАРТ Х предназначен для бизнеса, который хочет перейти от разрозненных выборок, ручного поиска и дорогого трафика к системной работе с рынком", - добавил он.

Федосов отметил, что использование рыночных сигналов позволяет решить такие задачи, как приоритизация компаний, более ранний выход на потенциального клиента и контекст коммуникации.

По его словам, "компания может годами соответствовать целевому профилю потенциального клиента. Сигнал позволяет заметить момент, когда в ее бизнесе происходят изменения, способные сделать предложение более актуальным".

В СМАРТ X на разных стадиях проверки и пилотирования находятся сценарии, связанные с расширением собственной логистики, развитием e-commerce, выходом компаний на внешние рынки, ростом потребности в кибербезопасности и персонале, а также корпоративными трансформациями.

Как отметил Федосов, "первые клиенты уже активно пользуются новым продуктом, он применяется в международном проекте "Евразия Коннект", в котором функционал СМАРТ Х позволяет российским компаниям находить поставщиков и клиентов в Республике Узбекистан, а узбекским - в Российской Федерации".

Сергей Федосов Интерфакс СМАРТ Х
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля мультивиз в объеме выдаваемых виз в шенгенскую зону снизилась до 1-2%

Новая Дума соберется на первое заседание 30 сентября

В ЦБ отметили, что "открытая модель" работы маркетплейсов с банками пока "не педалируется"

Аксаков останется главой комитета Госдумы по финансовому рынку

 Аксаков останется главой комитета Госдумы по финансовому рынку

В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 12

"Интерфакс" презентовал сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности B2B продаж

Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

 Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

ЦИК РФ утвердил результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва

Памфилова сообщила о признании недействительными на выборах 36 850 бюллетеней

"Единая Россия" получает 349 мандатов в Думе

 "Единая Россия" получает 349 мандатов в Думе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3776 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11938 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов