"Интерфакс" презентовал сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности B2B продаж

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила новый цифровой сервис СМАРТ Х, предназначенный для поиска партнеров и управления процессом B2B продаж.

Презентация состоялась в рамках экспертного выступления директора управления аналитических решений Группы "Интерфакс" Сергея Федосова на конференции MARKETING DATA ANALYTICS 2026 в Москве.

Спикер представил подход к B2B-продажам, основанный на постоянном мониторинге изменений, происходящих с компаниями, а также рассказал о возможностях нового продукта.

СМАРТ Х позволяет в рамках одной системы осуществлять поиск новых клиентов и анализировать данные о выбранных компаниях на основе разнообразных сигналов рынка: динамики финансовых показателей, тендерной активности, кадровых изменений, внешнеэкономической деятельности, изменений на сайтах, получении сертификатов, лицензий и многих других признаков деловой активности. Сервис дает возможность находить компании с признаками роста, спроса, трансформации или выхода в новые рыночные сегменты.

"Мы предлагаем решение, которое объединяет в одном контуре поиск компаний, работу служб продаж и аналитику об эффективности их деятельности", - отметил Федосов. "СМАРТ Х предназначен для бизнеса, который хочет перейти от разрозненных выборок, ручного поиска и дорогого трафика к системной работе с рынком", - добавил он.

Федосов отметил, что использование рыночных сигналов позволяет решить такие задачи, как приоритизация компаний, более ранний выход на потенциального клиента и контекст коммуникации.

По его словам, "компания может годами соответствовать целевому профилю потенциального клиента. Сигнал позволяет заметить момент, когда в ее бизнесе происходят изменения, способные сделать предложение более актуальным".



В СМАРТ X на разных стадиях проверки и пилотирования находятся сценарии, связанные с расширением собственной логистики, развитием e-commerce, выходом компаний на внешние рынки, ростом потребности в кибербезопасности и персонале, а также корпоративными трансформациями.

Как отметил Федосов, "первые клиенты уже активно пользуются новым продуктом, он применяется в международном проекте "Евразия Коннект", в котором функционал СМАРТ Х позволяет российским компаниям находить поставщиков и клиентов в Республике Узбекистан, а узбекским - в Российской Федерации".