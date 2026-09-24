Поиск

РФ не получала официальных ответов от США и Украины по вопросам биолабораторий

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия не получала официальных ответов от США и Украины по вопросам биолабораторий, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не получили официальных ответов ни от Украины, ни от США по вопросам, которые задавались десятками", - сказал он журналистам в четверг, отвечая на вопрос о нарушении Украиной конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия.

Замминистра добавил, что "комментариев по существу не было".

"Они вообще не дают себе труда, в данном случае говорю о наших американских контрагентах, серьезно этим заниматься. Но это только изобличает, что у них нет никакой возможности оспаривать факты и конкретику, которая у нас есть. Да и в самих США впоследствии, за последнее время, были сигналы серьезные очень развития, которые, по большому счету, подтвердили то, что было собрано нашими специалистами в последние годы", - указал Рябков.

Сергей Рябков США МИД РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 гг.

Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

 Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

Минэкономразвития повысило план индексации цен на газ в 2027 г. с 9,1 % до 10,4%

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Экс-мэр Новосибирска Локоть проходит в Госдуму по списку КПРФ

Медведев анонсировал учреждение в Госдуме двух новых комитетов

Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета Думы по международным делам

 Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета Думы по международным делам

Дмитрий Кобылкин предложен на должность главы фракции "Единой России" в Госдуме

Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва

 Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов