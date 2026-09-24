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Все бюджетные места в педвузах по итогам кампании-2026 заполнены

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Приемная кампания 2026 года в педагогических вузах завершилась с положительной динамикой, все выделенные бюджетные места были заполнены, а конкурс на место вырос по сравнению с прошлым годом, сообщил замдиректора департамента кадровой политики Минпросвещения РФ Сергей Антонов.

"Приемная кампания 2026 года показала положительную динамику. В ведении Минпросвещения России находятся 36 педагогических вузов, включая четыре университета на воссоединенных территориях. Сегодня в них обучаются более 220 тыс. будущих педагогов. В 2026 году было выделено 37 тыс. 514 бюджетных мест по педагогическим направлениям подготовки. Все места были заполнены", - сказал Антонов на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в педвузы 2026/27 учебного года в четверг.

По его словам, средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) поступивших на бюджет составил 72,8.

Он отметил, что на одно бюджетное место было подано в среднем 15 заявлений, при этом в 2025 году - 12 заявлений.

По особой квоте в педагогические вузы принято 1 435 человек, по отдельной - 2 658, уточнил Антонов.

Он добавил, что более 40 тыс. студентов педвузов уже совмещают обучение с трудовой деятельностью в образовательных организациях. После второго курса студенты начинают работать во внеурочной деятельности, а после третьего - в качестве учителей-предметников.

Минпросвещения Сергей Антонов
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