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Путин в пятницу может принять участие в форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу, как ожидается, примет участие в заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

О планах президента сообщила накануне советник главы государства, председатель Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Она напомнила, что в четверг стартовал 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, письменное приветствие президента было направлено по случаю открытия.

"Тема года - "Объединенные культуры - общие ценности", - отметила советник президента.

По словам Ямпольской, свое участие в форуме "подтвердили представители более чем из 70 стран, 40 государств прислали официальные делегации".

Владимир Путин Санкт-Петербург Елена Ямпольская
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