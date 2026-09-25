Капремонты завершены более чем в 650 школах России в 2026 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России за пять лет обновили более 7 тыс. зданий школ, а за 2026 год капитальные ремонты удалось завершить уже более чем в 650 школах по всей стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2026 году капитальные ремонты уже завершены более чем в 650 зданиях школ по всей стране", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, особое внимание уделяется школам в сельской местности и небольших населенных пунктах.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь заявил, что в число субъектов-лидеров по реализации программы капремонта вошли республики Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чеченская Республика и Московская область. 1 тыс. 997 школ обновлены за счет средств региональных бюджетов.

"За пять лет уже обновлены свыше 7 тыс. зданий. Сегодня капремонт включает не только замену окон, кровли или инженерных коммуникаций. Вместе с этим создаются современные учебные кабинеты, спортивные и творческие пространства, обновляются оборудование, библиотеки, столовые и пищеблоки. Наша общая задача - чтобы независимо от того, где живет ребенок - в крупном городе или небольшом населенном пункте, он учился в комфортной и безопасной среде", - добавил министр.

Кравцов сообщил, что одновременно педагоги проходят повышение квалификации. В заведениях открываются инженерно-технологические, медико-биологические классы, оснащаются кабинеты естественно-научного, математического, гуманитарного и социально-экономического циклов, уточнил он.