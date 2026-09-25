Человек пострадал при нападении медведя на Чукотке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бурый медведь напал на человека в пределах населенного пункта на Чукотке, сейчас пострадавший в больнице, сообщает в пятницу пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии региона.

"Сегодня, 25 сентября в 08:30 от охотоведа ГКУ ЧАО "Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга", дислоцирующегося в селе Марково, поступила информация о нападении бурого медведя на мужчину в пределах населенного пункта", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, нападение произошло в районе поселковой бани. Мужчина возвращался после рыбалки.

Сейчас пострадавший находится в больнице, ему оказана медицинские помощь. Охотовед обследует место нападения, чтобы найти и отстрелить медведя.

Ранее начальник отдела по охране и использованию животного мира департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Егор Верещагин сообщал, что медведи в этом году чаще выходят к людям. Причин несколько, например, рост популяции в регионе.

По его словам, в 2025 году в округе было 3453 медведя, а в этом году из уже 3730. Также в этом году, как отметил Верещагин, слабый ход рыбы. Лосось является основным кормом медведя летом и осенью, так что, когда его мало, животное идет к оленьим стадам, кладбищам, мусорным контейнерам и населенным пунктам.

Власти Чукотки ранее направили в министерство природы России предложения по регулированию численности медведей. Предлагается отменить 30-дневный срок разрешения на добычу, разрешить немедленно изымать конфликтных животных с последующим оформлением документов, а также исключить бурого медведя из перечня видов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами.