Пассажирский поезд поврежден на границе Ульяновской и Самарской областей

Пострадавших нет, график движения поездов будет скорректирован

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд, по предварительным данным, получил повреждения в результате инцидента на границе Ульяновской и Самарской областей, пострадавших нет, сообщил в своем канале в Max губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу.

"Поступила информация об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области (граница с Самарской). Подробности в данный момент уточняем. По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона. Пострадавших среди пассажиров нет", - написал губернатор.

Глава региона уточнил, что график движения поездов на ближайшее время будет скорректирован.