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Предприятие в Ульяновске пострадало из-за атаки БПЛА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Промышленное предприятие Ульяновска подверглось атаке беспилотников в пятницу, есть повреждения, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью было промышленное предприятие в Ульяновске. (...) На предприятии есть повреждения", - сказал губернатор в видеоролике, размещенном в официальном канале в Мах.

Кроме того, есть повреждения в жилых домах.

Губернатор также уточнил, что в результате атаки БПЛА на Ульяновск пострадали восемь человек, в том числе двое детей. По данным Русских, во время атаки "огневыми мобильными группами и средствами ПВО сбиты десятки беспилотников".

В настоящее время все службы задействованы в ликвидации последствий, отметил он.

Алексей Русских Ульяновск
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