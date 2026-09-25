Три человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о гибели трех жителей города Тары при атаке ВСУ на гуманитарный конвой, направлявшийся в зону СВО.

"В результате (...) атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибло трое жителей Тары. Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощь", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в пятницу.

Хоценко добавил, что поставил задачу главе района Евгению Лысакову и своему заместителю Ирине Варнавской оказать семьям погибших необходимую помощь.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила "Интерфаксу", что гуманитарный конвой был атакован под Мелитополем в Запорожской области.