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Три человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о гибели трех жителей города Тары при атаке ВСУ на гуманитарный конвой, направлявшийся в зону СВО.

"В результате (...) атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибло трое жителей Тары. Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощь", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в пятницу.

Хоценко добавил, что поставил задачу главе района Евгению Лысакову и своему заместителю Ирине Варнавской оказать семьям погибших необходимую помощь.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила "Интерфаксу", что гуманитарный конвой был атакован под Мелитополем в Запорожской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Виталий Хоценко Омская область
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