Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла РФ в Великобритании

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Андрея Келина от обязанностей посла России в Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Келин завершил свою работу на посту посла РФ в Британии планово, о назначении нового главы дипмиссии будет сообщено в надлежащий момент.

Келин занимал этот пост с 2019 года.