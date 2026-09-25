Комитет по делам СНГ в новой Думе возглавит Калашников

Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председателем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками останется Леонид Калашников, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

Он отметил, что формально фракция КПРФ, в которую входит Калашников, выдвинет его на пост председателя на заседании в начале следующей недели.

Калашников - депутат Государственной думы РФ четырех созывов: 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов. Он имеет дипломатический ранг; 2022 году Калашникову присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ.