Во время выборов в 11 регионах были разрушены 75 зданий, где размещались избиркомы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о разрушении 75 зданий, где располагались территориальные и участковые комиссии во время трехдневного голосования.

"В дни голосования в результате ракетных обстрелов и атак БПЛА в шести субъектах РФ были вынуждены переместиться в резервные помещения 2 ТИКа и 84 УИКа. На территории 11 регионов были повреждены или полностью разрушены 75 зданий, в которых размещались территориальные и участковые комиссии", - сказала Памфилова на брифинге в пятницу.

Она уточнила, что "это были целенаправленные атаки: 6 зданий в ЛНР, одно - в Крыму, 14 - в ДНР, 2 - в Краснодарском крае, 13 - в Белгородской области, 9 - в Брянской, одно - в Воронежской, 17 - в Запорожской, одно - в Самарской, одно - в Тюменской, 10 - в Херсонской области".

Глава Центризбиркома добавила, что в дни голосования в связи с перебоями в электроснабжении 65 ТИКам и 694 УИКам в 30 субъектах пришлось воспользоваться альтернативными источниками питания.