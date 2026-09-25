Военные РФ за неделю сбили восемь крылатых ракет "Фламинго" и 6011 дронов ВСУ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели уничтожили восемь крылатых ракет "Фламинго" ВСУ, 6011 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6011 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в ведомстве.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - добавили в министерстве обороны.