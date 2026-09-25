Бывший посол РФ во Франции Мешков назначен сенатором от Тверской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Алексей Мешков назначен сенатором от Тверской области, говорится в постановлении губернатора региона Виталия Королева, размещенном на портале правовых актов.

"Наделить Мешкова Алексея Юрьевича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Тверской области. Настоящее постановление не позднее дня, следующего за днем вступления его в силу, направить в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - говорится в документе от 24 сентября 2006 года.

В четверг президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Мешкова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако.