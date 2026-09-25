ВС РФ нанесли два массированных и семь групповых ударов по целям на Украине за неделю

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в течение недели нанесли два массированных и семь групповых ударов по военным целям на территории Украины, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ", - заявило министерство.

Ударам в течение недели подверглись военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также позиции ВСУ, заявило Минобороны РФ.