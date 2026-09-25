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За неделю под контроль российской армии перешли 13 населенных пунктов в зоне СВО

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково Харьковской области", - сообщило Минобороны РФ, отметив, что контроль был установлен подразделениями группировки "Север".

По данным ведомства, в результате активных наступательных действий подразделений группировки "Центр" взяты под контроль населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина Запорожской области", - проинформировало министерство обороны.

Минобороны
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