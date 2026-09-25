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В России не хватает 30 тыс. реставраторов со средним профобразованием

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала трансформировать систему образования в отрасли реставрации из-за недостатка квалифицированных кадров.

"Есть нехватка порядка 30 тыс. специалистов со средним профессиональным образованием. Здесь мы настроены на то, чтобы была произведена соответствующая оценка и перезагрузка системы образования в этом направлении", - сказала Голикова на заседании комиссии Госсовета РФ в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Голикова добавила, что развитие технологий и искусственного интеллекта для реставрации не всегда применимы: "их применение здесь имеет свои особенности".

По словам Голиковой, в сфере реставрации на сегодняшний день работает 80 тыс. специалистов, из которых 13 тыс. - аттестованы.

"До 2030 года количество аттестованных реставраторов должно возрасти еще на три тысячи. Работа развернута. Сейчас министерство культуры провело работу уже в отношении более тысячи, и очень надеемся, что она будет реализована, не снижая темп", - сказала вице-премьер.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур проходи в северной столице до 26 сентября.

Татьяна Голикова
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