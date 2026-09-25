В 33 регионах РФ в ДЭГ на выборах приняли участие более 7 млн человек

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Более 7 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ходе выборов 18-20 сентября, оно прошло штатно, серьезных срывов не было, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 млн человек", - сказала Памфилова в пятницу на заседании ЦИК, подводя итоги прошедших 18-20 сентября выборов.

По ее словам, ДЭГ "прошло штатно, никаких серьезных срывов не было".

Глава ЦИК РФ отметила, что в дистанционном электронном голосовании принимали участие 33 субъекта РФ, которые уже имели опыт проведения ДЭГ.

"Мы на этом делали акцент, поскольку понимали, с какими вызовами и сложностями придется столкнуться при приведении ДЭГ. Охват дистанционного электронного голосования в этом году - это более 640 избирательных кампаний, то есть это не одна кампания, и более 3,6 тыс. видов бюллетеней", - добавила она.

Согласно слайду презентации с результатами голосования по ДЭГ, представленной Памфиловой, за "Единую Россию" проголосовали 50,79% человек, за партию "Новые люди" - 13,04%, за КПРФ - 11,45%, за ЛДПР - 8,97%, за "Справедливую Россию" - 6,34%, за Партию пенсионеров - 3,10%, за партию "Зеленые" - 3, 04%, за "Коммунистов России" - 1,43%, за партию "Родина" - 1,38%, за партию Прямой демократии - 0,45%.

Около 1,8 млн голосов отдали россияне в возрасте 41-50 лет, порядка 1,6 млн голосов - 31-40 лет, около 1,3 млн голосов - 60+, порядка 1,4 млн голосов - 51-60 лет, около 1 млн голосов - 18-30 лет, уточняется в презентации.

"То есть, в принципе, больших различий нет, и это очень радует", - отметила Памфилова.