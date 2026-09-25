ЦИК сообщил о гибели шести членов избиркомов в период подготовки и проведения выборов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Шесть членов избирательных комиссий погибли в результате ударов украинских вооруженных сил в период подготовки и проведения выборов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Самая тяжелая часть - это человеческие жертвы, потери наших коллег. У нас многие наши коллеги, члены избирательных комиссий пошли воевать добровольцами. (...) Но это (кто погиб не на фронте - ИФ) в основном - женщины, мирные, проводят выборы. (...)", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ по итогам прошедших с 18 по 20 сентября выборов.

По ее словам, погибли за период с середины августа шесть человек.

Так, 16 августа в результате обстрела села Колосково Валуйского округа погибла Елена Калтыкова, секретарь УИК избирательного участка 353 Белгородской области, сказал Памфилова.

"24 августа в результате целенаправленной атаки дрона погибла Фоменко Елена Викторовна, член ИК участка номер 511 Грайвороновского округа тоже Белгородской области", - сказал глава ЦИК РФ.

6 сентября "в результате такой же преднамеренной атаки дрона на автомобиль" погибла председатель УИК участка 228 Котенского района ЛНР Наталья Синицина, а 15 сентября - "в результате сброса взрывного устройства" погиб Сергей Смородинов, член УИК 516 Грайвороновского муниципального округа Белгородской области, а также по той же причине в тот же день - председатель УИК 394 Токмакского муниципального округа Запорожской области Елена Останина, которую президент наградил Орденом мужества посмертно, сказал Памфилова.

20 сентября от атаки БПЛА погибла член УИК участка 220 Нижнесерогозского района Херсонской области Ольга Демьяненко.

"Мы помним каждого из ушедших организаторов выборов", - сказала Памфилова.

Их память почтили минутой молчания.