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В СБ РФ заявили, что отказ от газа из России будет для Армении более болезненным, чем для Европы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Армения закупает газ у России на льготных условиях, импорт топлива из других стран обойдется Еревану существенно дороже, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"В любом из перечисленных вариантов газ будет стоить существенно дороже, чем закупаемый в России на льготных условиях, во многом благодаря которым Армения смогла обеспечить стабильность и рост экономики в последние годы. При этом диверсификация его источников повлечет за собой дополнительные сопутствующие издержки", - сказал Шевцов, комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о том, что Ереван будет закупать газ "отовсюду, откуда это возможно", в частности, у России, Турции, Азербайджана, Ирана.

"По долгосрочным контрактам газ поставляется, естественно, дешевле, однако этот газ опять же надо найти, купить и доставить", - отметил Шевцов.

"Нет сомнения в том, что для Армении отказ от российского "голубого топлива" будет куда более болезненным, чем для Германии или других европейских стран", - заявил замсекретаря СБ РФ.

Армения Алексей Шевцов Алена Симонян Совбез РФ
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