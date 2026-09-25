Доля мультивиз в объеме выдаваемых виз в шенгенскую зону снизилась до 1-2%

Число обращений за шенгенскими визами выросло на 15-25%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Количество обращений за шенгенскими визами к туроператорам выросло на 15-25% в 2026 году из-за сокращения доли выдаваемых мультивиз, их получают не более 1-2% туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"По оценкам туроператоров, в 2026 году количество обращений за шенгенскими визами выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Но это не означает такого же роста турпотока в Европу. Одна из причин - изменения визовой практики: россиянам теперь значительно чаще приходится получать новую визу под каждую поездку. Раньше значительная часть туристов получала многократные визы и могла совершить по одной визе несколько поездок. Сейчас обычному туристу, как правило, приходится оформлять новую визу под каждую следующую поездку", - говорится в сообщении.

По данным туркомпаний, чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции.

"После ужесточения правил Евросоюза в ноябре 2025 года многократные шенгенские визы для россиян перестали быть массовой практикой. Доля полугодовых многократных виз составляет менее 1-2%. Срок действия визы иногда бывает немного длиннее самой поездки, но количество разрешенных дней пребывания при этом не увеличивается. Даже обладателям многократных трехлетних виз с хорошей визовой историей могут разрешить въезд только на срок одной поездки.

Больше шансов на мультивизу имеют заявители с хорошей историей использования предыдущих виз. При этом высокая стоимость тура на решение консульства не влияет, как и наличие недвижимости в стране, куда направляется турист.

"Доля отказов в визах зависит от страны, качества документов и профиля заявителя. Одни компании сталкивались с единичными отказами, другие оценивают их долю в 2-3%, у третьих показатель доходил примерно до 7%. Чаще отказывают консульства Болгарии и Греции. Официальная причина чаще всего - неподтвержденная или не соответствующая документам цель поездки", - отмечают в ассоциации.

По данным Еврокомиссии, российские туристы в 2025 году получили 619 тысяч шенгенских виз, что на 14% больше, чем годом ранее. Доля многократных виз составила 176 тысяч или 28,4%. В 2024 году она составляла 41%.