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ЦИК вручит удостоверения избранным депутатам Госдумы 29 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком вручит удостоверения избранным депутатам Госдумы девятого созыва 29 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

ЦИК 25 сентября утвердил результаты парламентских выборов. Члены комиссии подписали протоколы об утверждении результатов выборов и об утверждении общих результатов выборов.

"Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17 мандатов.

Элла Памфилова ЦИК Госдума
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