"АвтоВАЗ" начал серийный выпуск кроссовера Lada Azimut в Тольятти

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" начал серийное производство кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передал корреспондент "Интерфакса".

Участие в церемонии запуска приняли глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Создание этого автомобиля стало результатом слаженного творческого труда талантливого коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров, специалистов разных профессий. Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности", - зачитал Алиханов текст поздравительной телеграммы от имени президента РФ Владимира Путина.

От себя министр поблагодарил коллектив "АвтоВАЗа" и отметил, что Lada Azimut - "первый полностью отечественный кроссовер, красивая машина". "Очень надеюсь, что это по достоинству будет оценено всем нашим народом и будет много желающих купить этот автомобиль. Начинаются продажи, как я понимаю, в конце года - в ноябре-декабре. Рассчитываем, что этот продукт будет востребован - я бы себе такую взял", - сказал Алиханов.

Соколов в свою очередь, отметил, что день запуска Lada Azimut - "один из самых важных дней в современной истории "АвтоВАЗа" и поблагодарил коллектив компании. "Этот автомобиль был создан за три года, в рекордные для российской автомобильной промышленности сроки", - подчеркнул он.

Lada Azimut - вторая, глубоко модернизированная версия платформы Vesta. "АвтоВАЗ" официально презентовал этот автомобиль на ПМЭФ-2025.

Стартовая линейка силовых агрегатов кроссовера представлена модернизированными атмосферными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии - шестиступенчатая "механика" и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Соколов ранее сообщал, что до конца года планируется выпустить несколько тысяч Lada Azimut, "в зависимости от разгона продаж, который идет с гандикапом в два, иногда три месяца после старта производства".

"А на следующий год у нас планы, исходя из того, что мы каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видим в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж новых легковых автомобилей и LCV, но тем не менее ориентир - порядка 20 тыс. автомобилей в качестве первого стартового года. С учетом того, что и продажи в первом квартале еще будут "раскручиваться" по всей дилерской сети", - говорил глава "АвтоВАЗа".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в мае сообщал, что Lada Azimut будет выпускаться в количестве 70 тыс. штук в год. "Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону", - отмечал он.

Соколов позже уточнял, что 70 тыс. в год - потенциальным максимум, на который "АвтоВАЗ" в преддверии запуска Lada Azimut ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти, где и будет серийно выпускаться новый кроссовер. Сейчас на ней также производятся Lada Vesta и Lada Aura.