Песков не исключил скорые контакты Путина и Вучича

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возможность контакта президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в ближайшее время.

"Мы не исключаем такого контакта", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о том, как Москва оценивает перспективы продления контракта по поставкам российского газа в Сербию и планируются ли у Путина контакты с Вучичем в ближайшее время на эту тему.