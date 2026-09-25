В МИД РФ обеспокоены обострением ситуации в эфиопском регионе Тыграй

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ с обеспокоенностью следят за обострением в эфиопском регионе Тыграй, российская сторона призывает к прекращению огня, а внешних игроков - не вмешиваться в ситуацию, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в эфиопских регионах Тыграй, Афар и Амхара, где, по поступающей информации, возобновились боестолкновения правительственных сил с тыграйскими незаконными вооруженными формированиями", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

"Призываем стороны конфликта к прекращению огня и четкому выполнению имеющихся договоренностей об урегулировании, а всех внешних игроков - воздержаться от попыток вмешательства во внутренние дела Эфиопии", - заявила представитель МИД.

Как отметила Захарова, российская сторона исходит из того, что "сохранение единства и территориальной целостности Эфиопии является безальтернативной основой для разрешения всех спорных вопросов".