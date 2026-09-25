Иноагентом признан проект "Ходорковский LIVE"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов интернет-проект "Ходорковский LIVE".

Также иноагентами признаны журналисты Мария Микаэлян и Валерий Клепкин.

По данным Минюста, проект "Ходорковский LIVE" распространял фейки о решениях и политике российских властей и фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, участвовал в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций. Участниками проекта являются лица, включенные в реестр иностранных агентов, отметило министерство.

Клепкину также вменили распространение фейков о российских властях, контента иноагентов и нежелательных организаций а еще выступления против СВО и пропаганду ЛГБТ-отношений (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, он "принимал участие в антироссийских акциях за рубежом" и взаимодействует с нежелательной организацией.

"Микаелян принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в антироссийских акциях за рубежом. Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.