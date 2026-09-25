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Москва не будет спешить с назначением новых послов РФ в Лондоне и Париже

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Москве "некуда спешить" с назначением новых российских послов в Лондоне и Париже, так как двусторонние отношения фактически отсутствуют.

"Вы сами видите, что в связи с отсутствием двусторонних отношений нам, по сути, спешить-то некуда", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос "Интерфакса", когда ждать назначения новых послов России во Франции и Великобритании.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении Алексея Мешкова и Андрея Келина с постов послов России во Франции и Великобритании.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, указы об освобождении с должности посла и назначении нового "не обязательно подписываются синхронно, могут быть определенные паузы".

Дмитрий Песков
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