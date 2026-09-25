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В МИД РФ заявили об угрозах устойчивости глобальной морской логистики из-за действий отдельных стран

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные и политически мотивированные действия отдельных стран под предлогом соблюдения односторонних ограничений грозят нарушением устойчивости глобальной морской логистики, на которую приходится около 90% мировой торговли, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, выступая на инаугурационном заседании Группы друзей безопасности судоходства и моряков в Нью-Йорке.

"25 сентября по инициативе Индии и Либерии в Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось инаугурационное заседание Группы друзей безопасности судоходства и моряков. Указанный неформальный "клуб единомышленников" объединил более двадцати государств-членов Всемирной организации, представляющих, прежде всего, страны Мирового большинства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России в пятницу.

Как отметили на Смоленской площади, в своем выступлении Логвинов акцентировал, что "Российская Федерация строго соблюдает нормы международного морского права, прежде всего, Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, и не приемлет избирательных и политически мотивированных действий, предпринимаемых отдельными государствами под предлогом соблюдения ими же введенных односторонних ограничений".

"Подчеркнул, что подобные меры не только противоречат международному праву, но и грозят нарушением устойчивости глобальной морской логистики, на которую приходится около 90% мировой торговли. Обратил особое внимание на необходимость обеспечения законных прав моряков, которые нередко становятся заложниками непродуманной политики отдельных зарубежных стран", - добавили в министерстве.

Там указали, что российская сторона исходит из того, что работа объединения "будет носить регулярный характер и внесет конструктивный вклад в выработку решений по обеспечению безопасности мореплавания".

МИД РФ Кирилл Логвинов
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